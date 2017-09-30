DHA ANKARA - Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Kocaeli\'yle Sakarya\'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışla Yalova\'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

\"Kocaeli çevrelerindeki sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sakarya çevrelerindeki sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yalova çevrelerindeki sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren ve pazar günü kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\"

Haber: ANKARA, (DHA)