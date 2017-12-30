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DHA ANKARA - Merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları sınavı 2 Haziran 2018'de

ANKARA, (DHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın tarihini açıkladı

30 Aralık 2017 01:30

ANKARA, (DHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın tarihini açıkladı. Buna göre, ortaöğretim kurumları (8. sınıflar) sınavı, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00\'da yapılacak.
2018 sınav uygulama takvimini kamuoyuyla resmi internet sitesinden paylaşan MEB; 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı\'nın (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde yine saat 10.00\'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

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