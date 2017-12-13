T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Meclis'te CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında arbede

Meclis kürsüsünde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 'un "Cumhurbaşkanı kisvesi altında AKP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle hakaret ederseniz biz de AKP  Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz" sözleri üzerine bir AK Pa

13 Aralık 2017 01:44

Meclis kürsüsünde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç \'un \"Cumhurbaşkanı kisvesi altında AKP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu\'na böyle hakaret ederseniz biz de AKP  Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz\" sözleri üzerine bir AK Parti milletvekili kürsüye, Özkoç\'un üzerine yürüdü. Bu sırada AK Parti ve CHP\'li milletvekilleri arasında arbede kısa süreli arbede yaşandı. 

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Meclis Genel Kurulu\'nda 2018 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik hakaret içerikli sözleri olduğunu söyledi.  Bunun üzerine kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da \"Sizin Cumhurbaşkanı kisvesi altında AKP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu\'na böyle hakaret ederseniz biz de AKP  Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz\" dedi. Bu sözler üzerine AK Parti milletvekilleri masalara vurarak Özkoç\'un konuşmasını engelledi. Bu sırada AK Parti\'li bir milletvekili kürsüye doğru koşarak Engin Özkoç\'un üzerine yürüdü. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. \"

Görüntü Dökümü
------------------------
-Engin Özkoç\'un açıklamaları 

Haber: Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MeclisCHP Grup Başkanvekili EnginAKP Genel BaşkanıKemal KılıçdaroğluAKPBaşkanınaAK PartiBuCHPYardımcısıBekir Bozdağ Meclis Genel KuruluCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24