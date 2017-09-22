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DHA ANKARA - Meclis'i olağanüstü toplama yazısı, TBMM Başkanı Kahraman'a sunuldu 

TBMM'nin olağanüstü toplanması için AK Parti'li 213 milletvekilinin imzasının yer aldığı çağrı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu

22 Eylül 2017 19:34

TBMM\'nin olağanüstü toplanması için AK Parti\'li 213 milletvekilinin imzasının yer aldığı çağrı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman\'a sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş, TBMM\'yi olağanüstü toplama davet çağrısını, yazılı olarak  TBMM Başkanı Kahraman\'a makamında iletti. Elitaş, tezkere görüşmeleri için Meclis\'i olağanüstü toplama çağrısında 213 vekilin imzasının bulunduğunu belirtti. Meclis\'in toplanmasının uygun olduğunu söyleyen Kahraman, \"Acil bir durumdur. Dolayısıyla toplantı yarın inşallah yapılacak. Milli bir mesele. İnşallah neticesi de hayırlı olur. Tezkere geldi. Elzem bir durum var. Yarın inşallah TBMM \'de gereken prosedür yerine getirilecek ve tezkere oylanacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Açıklamalar
-Davet yapılması
-Genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

(DHA FEED)

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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