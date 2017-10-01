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DHA ANKARA - Meclis, yeni yasama yılına başlıyor (4) - (Yeniden)

MECLİS'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la Kahraman'ın makamında görüştü

01 Ekim 2017 19:10

MECLİS\'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'la Kahraman\'ın makamında görüştü. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan; TBMM\'nin 26\'ncı Dönem 3\'üncü Yasama Yılı açılış konuşmasının ardından, Meclis Başkanı\'nın daveti üzerine, Kahraman, Yıldırım, Bahçeli, Orgeneral Akar, bazı bakanlar ve milletvekilleriyle görüştü. 

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın TBMM\'den ayrılması

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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