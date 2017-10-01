DHA ANKARA - Meclis, yeni yasama yılına başlıyor (1)

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) 26\'ncı Dönem 3\'üncü Yasama Yılı başladı.
Meclis\'te yeni yasama dönemi, Atatürk Anıtı\'na çelenk koyma töreniyle başladı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP ve MHP grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katıldığı törende, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
CUMHURBAŞKANI, YASAMA YILI AÇIŞ KONUŞMASINI YAPACAK
TBMM Genel Kurulu, saat 14.00\'te Meclis Başkanı Kahraman\'ın başkanlığında toplanacak. Kahraman\'ın birleşimi açıp, sunuş konuşmasını yapmasının ardından Genel Kurul\'a davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.
Görüntü Dökümü:
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-TBMM Atatürk Anıtı\'nın önündeki törenden görüntü
-Törene katılan protokolden görüntü
-Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Detaylar
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)