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DHA ANKARA - Meclis Başkanı Kahraman, TBMM Başkanlığı seçimi için adaylık başvuru dilekçesini sundu (2)

  Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığına adaylık konusunda  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişarede bulunup bulunmadığının sorulması üzerine "Sayın Erdoğan Rusya'da

13 Kasım 2017 20:45

 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığına adaylık konusunda  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişarede bulunup bulunmadığının sorulması üzerine \"Sayın Erdoğan Rusya\'da. Cumhurbaşkanımız partiler üstünlüğüne sahiptir. Bir parti genel  başkanıdır ama bu tip münferit hadiselerde milletvekillerinin şahsi iradesine  ait olan hadiselerde bir müesseriyeti   olmaz, temennisi olabilir. İnşallah  temennisi de destek yönünde olabilir diye düşünüyorum\" dedi.


Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı adaylığı başvuru dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu\'na verdi. İsmail Kahraman,  bir gazetecinin \"Meclis Başkanlığına adaylık konusunda Sayın Erdoğan ile bir istişareniz oldu mu ?\" sorusunu şöyle yanıtladı: \"Sayın Erdoğan Rusya\'da. Beyanımız dinlediniz. Milletvekillerinin münferit kararı olarak ortaya konuluyor. Zannediyorum  sayın cumhurbaşkanımız da döndüğünde bu mevzuda  desteğini gösterir ama cumhurbaşkanımız partiler üstünlüğüne sahiptir. Bir parti genel  başkanıdır ama  bu tip münferit hadiselerde milletvekillerinin şahsi iradesine ait olan hadiselerde bir müesseriyeti  olmaz temennisi olabilir. İnşallah temennisi de destek yönünde olabilir diye düşünüyorum. Yarın siyasi partilere ziyaretlerimi yapacağım. Randevuları istiyorum. Tüm milletvekilerinden destek isteyeceğim.\"

Görüntü dökümü
-Meclis Başkanı açıklamar
-NMeclis başkanı dilekçesini vermesi

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)


 

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