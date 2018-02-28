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DHA ANKARA  - Mahkemeden Salih Müslim için iade talebi

  ANKARA Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili 7'si tutuklu, aralarında terör örgütü PKK/PYD'nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 55 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, Çekya'da yakalandıktan s

28 Şubat 2018 17:43


 
ANKARA Güvenpark\'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili 7\'si tutuklu, aralarında terör örgütü PKK/PYD\'nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 55 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, Çekya\'da yakalandıktan sonra serbest bırakılan Salih Müslim için iade talebinde bulundu. 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin, Suphi Akbaş, Azamettin Karakoç, Sebahattin Karakoç, Semih Yürek saldırıda sorumlulukları bulunmadığını ve asıl suçluların kaçtığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Sanık savunmalarının ardından ara kararını veren mahkeme, \'tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, yasada öngörülen cezasının üst sınırı, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümlerinin kaldırılması taleplerinin reddine, davanın sanıklarından Salih Müslim\'in iadesi için, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü\'ne müzekkere yazılmasına\' 
karar vererek, duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi. 

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- 

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