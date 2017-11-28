DHA ANKARA - Kuzey Irak'taki Asos bölgesinde PKK'ya ağır darbe 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün gece saatlerinde Irak\' ın kuzeyindeki Asos bölgesine kapsamlı bir hava harekatı düzenlenerek PKK terör örgütüne ağır darbe indirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak \' ın kuzeyinde bulunan PKK terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor. Dün gece Irak\' ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, PKK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedefin düzenlenen hava harekatı ile başarıyla tahrip edildiği belirtildi. Harekata katılan uçakların ve insansız hava araçlarının emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi.



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Hava harekatı goruntuleri



Haber : ANKARA (DHA)