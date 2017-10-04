DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu'ndan  Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın  ailesine taziye ziyareti 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın Ankara\'da yaşayan ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Baba Satılmış Erdal ile Abi Ali Erdal\'la taziye çadırında bir süre sohbet eden CHP Liderine Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de eşlik etti.

Haber: ANKARA,(DHA)