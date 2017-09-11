DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara\'da Çankaya Belediyesi\'nin çalışmalarını tamamladığı İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı\'nın açılışına katıldı. 80 milyonu kucaklayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, \"Doğusu batısı güneyi kuzeyi, yaşlısı genci kadını erkeği, hiçbir ayrım yapmadan kimlik ayrımı yapmadan, inanç ayrımı yapmadan yaşama tarzı ayrımı yapmadan 80 milyonu kucaklayacağayız. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti hep birlikte getireceğiz\" dedi.



Çankaya Belediyesi\'nin çalışmalarını tamamladığı İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı\'nın açılışı bu akşam gerçekleştirildi. Açılış törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Açılışta önce Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İsmet İnönü\'nün torunu Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu birer konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında demokrasi mücadelesi vereceklerini belirterek şunları söyledi:



\"Çankaya Belediye Başkanımız son derece güzel bir konuşma yaptı. İnönü\'nün torunu milletvekilimiz de bütün duygularını size anlattı. Ben size sadece ve sadece şu sözü veriyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın asla asla. Buna hakkınız yok. Yalnız değiliz. Milyonlarız. Milyonlar olduğumuzun farkında olmalıyız. Biz haklıyız haklı olduğumuz için kazanacağız. Tarihe bakın dünyanın bütün toplamlarında haklı olanlar kazanmışlardır. Size şu sözü veriyorum: umutsuzluğa kapılmamanız için ne gerekiyorsa hepsini yağacağım. Ne gerekiyorsa. Demokrasi mücadelesi vereceğiz. Yargının bağımsızlığı mücadelesini vereceğiz. Kadın erkek eşitliği mücadelesini vereceğiz. Düşünceyi özgürce açıklama mücadelesini vereceğiz. Üniversitelerin özgürce konuştuğu bir ülke olma mücadelesini vereceğiz. Bu mücadeleleri vereceğiz. Bunun için yürümek varsa yürümek, kavga varsa sonuna kadar kavga edeceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti bu güzel ülkeye, bu cennet ülkeye getirmek için mücadele edeceğiz. Bu ülkede hep birlikte kardeşçe yaşayacağız, huzur içinde yaşayacağız. Doğusu, batısı, güneyi kuzeyi, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, hiçbir ayrım yapmadan kimlik ayrımı yapmadan, inanç ayrımı yapmadan, yaşama tarzı ayrımı yapmadan 80 milyonu kucaklayacağayız. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti hep birlikte getireceğiz.\"



Kılıçdaroğlu\'nun konuşmasından sonra İzmir Marşı eşliğinde parkın ve anıtın açılışı yapıldı. Ardından Volkan Konak sahne aldı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA)