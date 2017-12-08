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DHA ANKARA - Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

ANKARA'da gece saatlerinde otomobil ve lüks cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

08 Aralık 2017 05:56

ANKARA\'da gece saatlerinde otomobil ve lüks cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası lüks cipte bulunan ve alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi başka bir araçla kaza yerinden kaçtı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı önünde meydana geldi. Aydan Caddesi\'nden gelen 06 AV 6970 plakalı lüks cip, İvedik Caddesi üzerindeki kavşakta 34 GL 496 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası parçalanan otomobil yaklaşık 100 metre ileri savrulurken, lüks cip ise yol kenarındaki bir direğe çarparak durabildi. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Lüks cip içinde bulunan ve alkollü oldukları belirtilen iki kişi ise iddiaya göre araçtaki alkol şişelerini yol kenarındaki arsaya atarak başka bir otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri cipteki kişilerim bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Alkol şişelerinden görüntü
-Araçların çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN /ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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