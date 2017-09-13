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DHA ANKARA - Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek

13 Eylül 2017 21:28

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın Türkiye\'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında ziyaret dolayısıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, Katar\'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

Görüntü Dökümü:
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(ARŞİV)
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani\'nin arşiv görüntüleri

Haber: ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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