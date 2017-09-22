DHA ANKARA - Kamil Başoğlu'nun kaçılmasına ilişkin davada savcı, mütalaasını açıkladı

DARBE girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Kamil Başoğlu\'nu kaçırdıkları iddiasıyla 3\'ü firari 12 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, 8 sanık için 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıla kadar hapisle bir sanık için 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. Firari 3 sanığın dosyasının ise ayrılması talep edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemeci\'nce görülen davanın bugünkü celsesine Kamil Başoğlu\'nu kaçırmaya giden ekibin başındaki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay eski Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış\'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada savcı Aytekin Cenikli, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, davanın firari sanıkları Nuh Altınsoy, Uğur Karaca ve Yavuz Sezer\'in dosyalarının ayrılarak, yakalama kararını infazının beklenmesini istedi.

Savcı, eski Kurmay Albay Muhsit Kutsi Barış\'ın, Genelkurmay çatı davasında müebbet hapis cezasıyla yargılandığı için bu davada sadece \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçundan 21 yıla kadar hapis, diğer sanıklar Abdullah Yılmaz, Eyyüp Baloğlu, Adem Parlak, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin Göktaş ile Uğur Fidan\'ın ise \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Cebir ve şiddet kullanarak TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'terör örgütüne üye olma\' suçlamalarından 3\'er kez müebbet ve 36\'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLAR, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Savcının esas hakkındaki mütalaasının ardından söz hakkı verilen sanıklar, esas hakkındaki savunma için süre talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini istedi. Sanık avukatları da esas hakkındaki savunma için süre ve müvekkillerinin tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmalar için süre verilmesine karar vererek, duruşmanın 4-5-6 Ekim tarihlerinde görülmesine hükmetti.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)

