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DHA ANKARA - Kalın:Netanyahu'nun açıklamalarını sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz" ifadelerini kullandı

11 Aralık 2017 01:39

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, \"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz\" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Binyamin Netanyahu\'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik açıklamalarını sert biçimde kınadığını bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kalın,\" İsrail Başbakanı  Binyamin Netanyahu\'nun  Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail’in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekir. Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs’ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin’de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir\" dedi. 

Haber:ANKARA,(DHA) 

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