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DHA ANKARA - Kalın:Bu tarihi karar hayırlı olsun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ,"Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı BM Genel Kurulu'ndan 9'a karşı 128 oyla kabul edildi

22 Aralık 2017 00:13

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ,\"Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı BM Genel Kurulu\'ndan 9\'a karşı 128 oyla kabul edildi. Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun\" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye ile Yemen\'in sunduğu \'Kudüs\' tasarısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nun olağanüstü toplantısında kabul edilmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, \"Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun\" ifadelerini kullandı. 


Haber:ANKARA,(DHA) 

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