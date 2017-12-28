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DHA ANKARA - IRAK'IN KUZEYİNE VE REFAHİYE KIRSALINA HAVA HAREKATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine ve Erzincan/Refahiye kırsalında bulunan terör hedeflerine hava harekatı gerçekleştirdi

28 Aralık 2017 11:01

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine ve Erzincan/Refahiye kırsalında bulunan terör hedeflerine hava harekatı gerçekleştirdi. Harekat sonrası Avaşin-Basyan bölgesinde 6,  Erzincan ili Refahiye kırsalında 5 olmak üzere toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda  mağara, barınak ve sığınak da tahrip edildi. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan konuyla ilgli yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde ve yurt içinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 
Bu kapsamda; keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklerimize ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen hava harekâtında; Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan ili Refahiye kırsalında 5 olmak üzere toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)
 

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