DHA ANKARA - İlkokul çağındaki çocuklara sözde medrese eğitimi vermişler





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut\'ta Tevhid Dergisi\'nin bulunduğu 4 katlı binada, aleleri tarafından okula gönderilmeyen ilkokul çağındaki çocuklara, DEAŞ\'ın ideolojisi doğrultusunda sözde medrese eğitimi veren 6\'sı tutuklu, 1\'i firari 16 sanık hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, kapatılan sözde medreseye çocuklarını gönderen aileler hakkında da ayrı bir soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, DEAŞ terör örgütünün Ankara\'da faaliyet gösteren uzantılarına mensup kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Etimesgut İlçesi\'nde Tevhid Dergisi\'nin bulunduğu binada küçük yaştaki 60 çocuğa yönelik medrese eğitimi verildiği tespit edildiği belirtildi.

HALİS BAYANCUK KONUŞMACI OLARAK MEDRESEYE GELİYORMUŞ

İddianamede, DEAŞ üyeliği nedeniyle tutuklu bulunan \'Ebu Hanzala\' kod adlı Halis Bayancuk\'un selefi/tekfirci görüşleri doğrultusunda küçük yaştaki çocuklara sözde medrese eğitimi verildiği,ayda bir kez onuşmacı olarak buraya geldiği anlatıldı. Şüphelilerin, eğitim gören çocukları Tevhid Dergisi\'ne getirmek için aralarında para toplayarak minibüs aldıkları ve bunu servis olarak kullandıkları, aracın yakıt parasını çocukların ailelerinden aldıkları bağışlarla karşıladıklarının belirlendiği belirtildi. Şüphelilerin de çocuklarını Milli Eğitim okullarına göndermek istemedikleri, \'İslami eğitim\' adı altında DEAŞ örgütüne eleman sağlayan selefi/tekfirci bu yapının sözde medreselerinde eğitim aldırdıkları ortaya çıktı.

REINA SALDIRISININ AZMETTİRİCİSİNİ ANKARA\'YA GETİRMİŞ

İddianamede, şüpheliler Şahabettin B., Fatih D., Semih D., Hüseyin Y., Mehmet A., Murat A. ve Ali Ş.\'in Tevhid dergisine gelip giden kişilerle ilgilendikleri, sohbet ve toplantı organize ettikleri, toplantılara katılımın yüksek olması için çalışma yaptıkları, toplantılara zaman zaman Bayancuk\'un müdafiliğini yapan Ankara Barosu avukatlarından şüpheli Emre B.nin de katıldığının anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede, Bal\'ın Reina saldırısının azmettiricisi Yasser Mohamed Salem Radown\'u otomobille Ankara\'ya getirdiğinin tespit edildiği de vurgulandı.

PARLAMENTER SİSTEM VE DEMOKRASİ BİR HEDEF OLARAK GÖSTERİLDİ

Şüphelilerin \'Dini öğrenme\' adı altında dergide pazar günleri toplantı yaptıkları kaydedilen iddianamede, \"Bu toplantılarda DEAŞ terör örgütünün yaşam ve eylem felsefesi olarak \'Cihat\' kavramının radikal yorumu ile sadece \'Silahla\' olabileceği öğretisi ve devamında \'Şehadet\' kavramının empoze edilmesi ile birlikte, \'parlamenter sistemleri ve demokrasinin\' din dışı, zorba, baskıcı ve Allah\'a şirk koşan yönetimler olduğundan bahisle \'Tağut devlet\' olarak nitelendirildiği ve savaşılması gereken bir hedef olarak işlendiği değerlendirilmiştir\" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, çocuklarını DEAŞ\'ın medrese eğitime gönderen velilerin bilgi sahibi olarak alınan ifadelerinde, çocuklarını eğitim sistemini beğenmedikleri için devlet okullarına göndermek istemediklerini, bu nedenle sözde medreselere gönderdiklerini söylediler. İddianamede, bu veliler için ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.

Ankara 27\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen iddianame kabul edilirse, şüpheliler \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla yargılanacak.



Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA)