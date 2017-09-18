DHA ANKARA - İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada, yurt genelinde yürütülen operasyonlarda; 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11-18 Eylül tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri\'yle iç güvenlik operasyonları çerçevesinde bin 126 operasyon gerçekleştirildi. TSK\'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 963 kişi terör suçundan gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 29\'u ölü, 6\'sı sağ, 11\'i teslim olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi.

32 DEAŞ VE 774 FETÖ/PDY GÖZALTISI

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 32 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 774 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 54 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 79 ilde gerçekleştirilen 2 bin 316 operasyonda; piyasa değeri 41 milyon 990 bin 190 TL olan 2 bin 292 kilo esrar, 298 kilo eroin, 3,54 kilo sentetik kannabinoid (bonzai) 2,53 kilo metamfetamin, 41 bin 414 uyuşturucu hap ve 99 bin 108 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 324 bin 481 TL olan 693 bin 13 kaçak sigara, 94 bin 678 litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, 2 bin 991 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şırnak, Tokat, Van ve Zonguldak\'ta 198 şüpheli gözaltına alındı.

10 BİN 71 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 665\'i denizlerde olmak üzere 10 bin 71 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 93 organizatör ise gözaltına alındı.

Bakanlık tarafından siber suçlarla mücadeleyle asayiş ve trafik uygulamalarına ilişkin şöyle denildi:

\"Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.048 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 16 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Ülke genelinde uyuşturucu ticaretinin yoğun olarak yapıldığı tespit edilen yerlerde 33 hava aracı, 337 detektör köpek ve 22.160 personelin katılımıyla 14 Eylül 2017\'de \'Narko-Sokak\', 15 Eylül 2017\'de \'Narko-İlçe\', 16 Eylül 2017\'de \'Narko-Metruk\' uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamalarda 47 ikamet, 3.423 iş yeri, 4.108 metruk bina ve 24.835 araçta arama yapılmış, 83.337 kişi kontrol edilerek aranan 274 kişi yakalanmıştır\"

Haber: ANKARA, (DHA)