DHA ANKARA - İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada, yurt genelinde yürütülen operasyonlarda; 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14- 21 Ağustos tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri\'yle iç güvenlik operasyonları çerçevesinde bin 176 operasyon gerçekleştirildi.

TSK\'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 302 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 17\'si ölü, 4\'ü sağ, 6\'sı teslim olmak üzere toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi.

63 DEAŞ VE 616 FETÖ/PDY GÖZALTISI

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 63 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 616 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında; Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bursa, Bolu, Çorum, Düzce, Edirne, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Yalova\'da 151 şüpheli gözaltına alındı.

4 BİN 183 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan düzensiz göçle mücadele kapsamında; 298\'i denizlerde olmak üzere 4 bin 183 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 200 organizatör ise gözaltına alındı.

Bakanlık tarafından siber suçlarla mücadeleyle asayiş ve trafik uygulamalarına ilişkin şöyle denildi:

\"Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 682 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 255 kişiden 7\'si gözaltına alınmıştır

Genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak oto pazarları ve toplu olarak araç satışının yapıldığı bölgelerde aranan şahıslar ile aranan/çalıntı ve change işlemi görmüş araçların bulunması, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Ağustos 2017 Pazar günü 43 ilde 843 personelin katılımıyla yapılan \'Oto Pazarlarına Yönelik Uygulama\' kapsamında 7.089 araç kontrol edilmiştir\"

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Haber: ANKARA, (DHA)

