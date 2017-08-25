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DHA ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu'dan bayram  denetimi 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Eskişehir-Ankara karayolunun 30

25 Ağustos 2017 01:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Eskişehir-Ankara karayolunun 30. kilometresinde bulunan trafik uygulama noktasında görevli polis ve jandarmayı ziyaret etti. Bakan Soylu, bayram nedeniyle içerisinde önlemlerin bulunduğu broşürleri seyehat eden sürücülere dağıtarak hayırlı yolculuklar diledi.
İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle olası kazaların azaltılması için yoğun bir çalışma başlattı. Bu amaçla hazırlatılan broşürler yurt genelinde görevli trafik ve jandarma birimlerine ulaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'da, bugün 6 kişinin yaşamını yıtırdığı kazanın meydana geldiği Eskişehir-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kurulan trafik uygulama noktasında görevli polis ve jandarmayı ziyaret etti. Uygulama noktasında görevli Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerinde görevli polislerle ve Jandarmalarla tek tek tokalaşan Bakan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, ayrıca kontrol amaçlı durdurulan sürücülere de hayırlı yolculuklar dilerken, Bakanlığın bayram öncesi alınan tedbirlerini içeren broşürlerini de bizzat kendisi dağıttı.


Görüntü Dökümü:
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-Soylu\'nun polis ve jandarmalarla tokalaşması
-Sürücülere  broşür hatırlatması
-Yolculara uyarılarda bulunması 
-genel ve detay 

Haber: ANKARA,(DHA) 

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