DHA ANKARA - Hürriyet'in mutlu günü 

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile işadamı Murat Özvardar Sheraton Otel\'de yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi. İş, sanat, siyaset ve spor dünyasından yüzlerce seçkin davetlinin katıldığı düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'da telgraf göndererek çifte mutluluklar diledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna\'nın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise AB Bakanı Ömer Çelik, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Murat Ezberci ve Recep Ercan Keskin yaptı. Bakan Çelik törende, \"Sayın Cumhurbaşkanımız adına burada bulunuyorum. Kudüs\'le ilgili toplantısı, telefon trafiği var. Kendisi benim gelmemi istediler. Sayın Cumhurbaşkanının evli çiftlere tavsiyesini herkes biliyor\" diyerek evlilik cüzdanını geline takdim etti. Törene, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel\'de düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile işadamı Murat Özvardar\'ı tebrik ederek mutluluklar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın telgrafında şu ifadelere yer verildi: \"Düğün törenine nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Değerli çiftimizin çıktıkları bu yolda sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle, iki cihan saadeti diler, beraberliklerinin iki aileye de huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah\'tan niyaz ederim. Bu vesileyle sizlere ve kıymetli misafirlere en kalbi sevgi ve selamlarımı sunarım.\"



Görüntü Dökümü:

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-Misafirlerin karşılanması

-Gelin ve damadın salona girişi

-Nikah töreni

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detay

Haber:ANKARA,(DHA)