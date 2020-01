DHA ANKARA - Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Türkiye; her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD\'nin Las Vegas kentindeki bir konsere düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin \"Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle şiddetle kınıyoruz. ABD halkının ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Türkiye, her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır\" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, Las Vegas\'taki bir konser sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşı olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

\"Las Vegas\'ta müzik festivaline katılanlara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, ABD halkına ve ABD\'ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle şiddetle kınıyoruz. ABD halkının ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Türkiye, her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır. ABD dahil dünyanın hiç bir yerinde bu tür üzücü olayların olmamasını temenni ederiz.\"

Haber: ANKARA, (DHA)