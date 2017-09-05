DHA ANKARA - HDP'li Baydemir: Demirtaş, 306 gündür hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyor (2)

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HDP'DEN 'VİCDAN VE ADALET NÖBETİ' AÇIKLAMASI HDP, Anayasa Mahkemesi (AYM) içinde 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' başlattıklarını duyurdu

05 Eylül 2017 18:47

HDP\'DEN \'VİCDAN VE ADALET NÖBETİ\' AÇIKLAMASI

HDP, Anayasa Mahkemesi (AYM) içinde \'Vicdan ve Adalet Nöbeti\' başlattıklarını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, HDP Sözcüsü Osman Baydemir ve beraberindeki HDP\'li milletvekillerinin AYM önündeki açıklamasının ardından AYM Başkanı ile görüşme talebinde bulunduğu belirtildi. Talebe henüz cevap verilmediği belirtilen açıklamada, AYM içinde \'Vicdan ve Adalet Nöbeti\' başlatıldığı kaydedildi.
HDP Basın Bürosu\'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: 
\"Parti Sözcümüz Osman Baydemir, Kadın Meclisi Sözcümüz Dilan Dirayet Taşdemir, Grup Başkanvekilimiz Ahmet Yıldırım, Adana Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş ve İstanbul Milletvekilimiz Garo Paylan\'dan oluşan heyetimiz Anayasa Mahkemesi önünde yaptıkları açıklamadan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüşme talebinde bulunmuştur. Bu talebe henüz cevap verilmemiştir.
Heyetimiz, Eş Genel Başkanlarımız ve tüm milletvekillerinin haksız ve hukuksuz tutukluluğu hususunda hukukun tecelli etmesi ve Anayasa Mahkemesinin ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir karar alması için Anayasa Mahkemesi içinde Vicdan ve Adalet Nöbeti başlatmıştır.\"

Haber: ANKARA, (DHA)

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