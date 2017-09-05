DHA ANKARA - HDP'li Baydemir: Demirtaş, 306 gündür hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyor

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde yaptığı açıklamada, \"Eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve 10 milletvekilimiz, tamı tamına 306 gündür, hukuksuz bir şekilde siyasal iktidar tarafından hükümetin talimatıyla adeta rehin tutuluyor. Eş genel başkanımızın halen duruşması dahi yapılmış değil. Geciken adalet, adalet değildir\" dedi.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, beraberinde Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş\'la birlikte AYM önünde basın açıklaması yaptı. Adalet ve vicdan çağrısı nedeniyle Anayasa Mahkemesi önünde bir araya geldiklerini söyleyen Baydemir, ülkenin her geçen gün adaletten yoksun hale dönüştüğünü iddia etti. \'Ülke hukukun üstünlüğünden feragat eden bir siyasi anlayışla yönetiliyor\' diyen HDP Sözcüsü Baydemir, şöyle konuştu:

\"Hukuk mazlumun yanında değil, adeta güçlünün hukuku haline dönüştürülüyor. Bugün adli yılın açılış törenlerine aynı zamanda ülke tanıklık ediyor. Tam da bugün adalet çağrısını en üst noktaya çıkarılması gereken bir gündür. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bugün Anayasa Mahkemesi önünde bulunuşumuzun ve Anayasa Mahkemesi nezdinde kesintisiz bir girişim ve çabaya başlayışımızın tek bir nedeni vardır, o da adalet talep etmektir. 6,5 milyon insanın iradesi, Anayasa\'ya aykırı bir şekilde seçme ve seçilme hakkı gasp edilmiş durumda. Bu gaspın son bulması için bu hukuksuzluğun son bulması için bugün buradayız. Eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve 10 milletvekilimiz, tamı tamına 306 gündür, hukuksuz bir şekilde siyasal iktidar tarafından hükümetin talimatı ile adeta rehin tutuluyor. Eş genel başkanımızın halan duruşması tutuklu bulunduğu dosyadan duruşması dahi yapılmış değil. Geciken adalet, adalet değildir. Adaletin geciktirilmesi yargıya müdahaledir. Yargı üzerine baskı kurmadır. İşte burada bulunmamızın sebebi yargı baskılanmasın, yargıç vicdanı ile kararını verebilesin, yargıç hiç bir siyasi otoritenin önünde eğilmesin, yargı dik dursun, durabilsin diyedir. Adalet talep etmek bir haktır\"



Görüntü Dökümü:

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-HDP Sözcüsü Osman Baydemir\'in açıklaması

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Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)