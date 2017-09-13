T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - HDP'li Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katıldı

ANKARA'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk son yolculuğuna uğurlandı

13 Eylül 2017 22:53

ANKARA\'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye özel izinle katılan Aysel Tuğluk, gözyaşlarına boğuldu.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk, dün akşam hayatını kaybetti. Hatun Tuğluk\'un cenazesi bugün Batıkent\'te bir cemevine getirildi. Buradaki törene, HDP Eş Genel Başkanı seçilen Serpil Kemalbay, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, HDP\'li Milletvekilleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Ahmet Türk ile yakınları katıldı. Ayrıca Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk da özel izinle jandarma eşliğinde cenazeye katıldı. Aysel Tuğluk getirildiği araçtan indiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Cenaze boyunca Aysel Tuğluk\'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Alevi dedesi tarafından yapılan duanın ardından Hatun Tuğluk, toprağa verildi. Bu sırada cenaze boyunca, jandarma görevlilerinin Aysel Tuğluk\'un yanında bekledikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Cenazeden görüntü 
-Aysel Tuğluk\'tan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARAHDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel TuğlukHatun TuğlukCenazeyeAysel TuğlukBatıkentBuradakiHDP Eş Genel BaşkanıSerpil Kemalbay HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir HDP Milletvekilleri Mardin Büyükşehir Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24