DHA ANKARA -  Gülen'in yeğeninin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı

FETÖ\'nün gaybubet evi olarak adlandırılan adreslere geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen\'in yeğeni Selman Gülen\'in de bulunduğu 34\'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının kaldığı gaybubet evleri ile mahrem imamlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 70 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara Adliyesi\'ne getirildi. Şüphelilerden 4\'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 66\'sı tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 34\'ü hakimlik sorgusunun ardından tutuklanırken, 32\'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)