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DHA ANKARA - Gri kategoride yer alan terörist Yüksekova'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 300 bin TL ödülle terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sabri Kartal isimli teröristin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandığını duyurdu

17 Eylül 2018 02:52

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 300 bin TL ödülle terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sabri Kartal isimli teröristin Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
\"Hakkari Yüksekova İlçesinde terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı olarak kurye, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve ‘Terörden Arananlar Listesinde’ GRİ kategoride yer alan Sabri Kartal isimli terörist, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova Yürekli Köyünde tespit edilmiş olup İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır.\"
Haber: ANKARA,(DHA)

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