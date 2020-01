DHA ANKARA - Gölbaşı'nda '2017 Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'

TÜRK Hava Kurumu (THK), Gölbaşı Belediyesi ve Yenimahalle Sportif Havacılık Kulübü\'nün ortaklaşa düzenlediği \'2017 Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası\', Gölbaşı\'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada, Türkiye\'nin dört bir yanından model uçak severler bir araya geldi.

Gölbaşı Yavrucak Köyü\'ndeki mera alanında gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Fatih Duruay, THK Genel Sekreteri Salim Kaya, Yenimahalle Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Necdet Ergin, Gölbaşı Belediye Spor Kulubü Başkanı Hayati Çal ve THK Teftiş Kurulu Başkanı Yücel Zengin katıldı. Yarışmanın bugünkü kısmında, motorlu yamaç paraşütü ve yelken kanat gösterileri de yapıldı. Yarışmaya 96 model uçak yarışmacısı, 26 hakem, toplam 156 kişi katıldı. Pilotlar F1A, F1B, F1H ve P30 gibi farklı görevlerin oluşturduğu 4 farklı klasmanda ferdi, takım ve junior kategorilerinde değerlendirildi. Model uçak tutkunlarının yarışmasının ardından dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları takdim edildi. Şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, THK Genel Sekreteri Kaya, Yenimahalle Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ergin ve Gölbaşı Belediye Spor Kulubü Başkanı Çal verdi.

Programda konuşan Başkan Duruay, \"Her zaman olduğu gibi sporun her dalına önem veriyoruz. Bu spor dalına da Gölbaşı\'mızda yapıldığı için çok mutluyuz. Bu spor dalının Gölbaşı\'nda daha çok ilerlemesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Gençlerimizi bu spor dalına yönlendirmek için gerekli çalışmalarda bulunacağız\" dedi.

THK Genel Sekreteri Kaya ise konuşmasında, şunları kaydetti: \"Kurum olarak amatör hava sporlarının her branşında hem eğitimler veriyor, hem de ulusal ve uluslar arası şampiyonalar düzenliyoruz. Bu şampiyonalara sporcular da gönderiyoruz. Her koşulda ve her ortamda sporcuya ve sportif havacılık kulüplerini destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz\"

Program sonunda THK Genel Sekreteri Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay\'a teşekkür plaketi verdi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

-Program alanından genel görüntü

-İstakla Marşı ve saygı duruşu

-Model uçakların gösterisi

-Ödül töreninden görüntü

-Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın açıklaması

-THK Genel Sekreteri Salim Kaya’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a plaket taktimi

Haber: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), (DHA) -