DHA ANKARA - Gazi Üniversitesinde Muharrem iftarı

ANKARA\'da Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından Muharrem ayı nedeniyle oruç açma programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında kampüs içindeki kültür merkezinin yemekhanesinde oruç açma programı düzenlendi. Programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve akademisyenler ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda alevi dedesi tarafından lokma duası edildikten sonra davetliler oruçlarını açtı. Programda konuşan Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, Muharrem ayının önemine değinerek, \"Bu ay Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan bir çok mesajı barındırır. Her şeyden önce İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz hicret bu Muharrem ayında gerçekleşmiştir. Kültürel manada da ehemniyeti olan aşure günü yine Muharrem ayı içinde gerçekleşir. Bir diğer önemli hadise de, İslam tarihinin belki de insanlık tarihinin en acı verici hadiselerinden biri olan Hz. Hüseyin ve dostlarının şehit edildiği bir aydır Muharrem ayı\" dedi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ise birlik ve beraberlik mesajları vererek şunları söyledi: \"Bizim felsefemiz, \'Bir olalım, iri olalım, diri olalım\' felsefesi olduğu sürece bu coğrafyada daima hak hakim oalcaktır, adalet hakim olacaktır, sevgi, muhabbet, kardeşlik hakim olacaktır. Bu değerler bu coğrafyada hakim olduğu sürece, içimizdeki ve dışımızdaki teröristelere fırsat doğmayacağına ve bu coğrafyada ilelelebet payidar kalacağımıza inanıyorum.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuran okunmasından görüntü

-Yemekten görüntü

-Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu\'nun konuşması

-Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)