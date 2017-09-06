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DHA ANKARA - Gazeteci Yurdakul, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, bayram tatilini geçirdiği evinde, yaşamını yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

06 Eylül 2017 16:31

MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, bayram tatilini geçirdiği evinde, yaşamını yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara\'da cenaze töreni düzenlendi. 
Ahmet Hamdi Akseki Camii\'ndeki cenaze törenine, Doğan Yurdakul\'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler
-Cenaze törenine katılanlardan görüntü
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'dan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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