DHA ANKARA - Gazeteci Yurdakul, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)

MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, bayram tatilini geçirdiği evinde, yaşamını yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara\'da cenaze töreni düzenlendi.
Ahmet Hamdi Akseki Camii\'ndeki cenaze törenine, Doğan Yurdakul\'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler
-Cenaze törenine katılanlardan görüntü
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'dan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay görüntüler
Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA)