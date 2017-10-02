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DHA ANKARA - Erdoğan'dan Süleymanoğlu'na geçmiş olsun telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu

02 Ekim 2017 01:02

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erdoğan, Süleymanoğlu\'nun sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu\'yla telefonda görüştü. Erdoğan, Süleymanoğlu\'na geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. 

Süleymanoğlu\'nun ise sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkürlerini ilettiği belirtildi. 

Bu arada, hastanede halen tedavi gören Süleymanoğlu\'na karaciğer nakli planlanıyor.

ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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