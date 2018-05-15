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DHA ANKARA - Erdoğan ve Abbas arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin yaralandığı olaylarla ilgili Filistin Devle

15 Mayıs 2018 04:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin yaralandığı olaylarla ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD\'nin Tel Aviv Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi öldürüp 2 bin 500’ü aşkın Filistinliyi yaralaması ele alındı.
ABD’nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ve İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan Erdoğan, Abbas\'a taziye mesajı verdi.
Filistin’deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunan iki liderin, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.
Haber: ANKARA,(DHA)

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