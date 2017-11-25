DHA ANKARA - Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump\'ın bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinen iki lider DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dâhil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kalmışlardır\" denildi.

Açıklama şu şekilde:

\"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Soçi zirvesi hakkında ABD Başkanı Trump ile bilgi paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de durulmuştur.

Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinen iki lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dâhil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kalmışlardır.\"

Haber: ANKARA,(DHA)