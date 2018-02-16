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DHA ANKARA - Erdoğan Tillerson görüşmesinde Suriye, Irak ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinde Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı

16 Şubat 2018 02:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinde Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye\'nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson\'a açık bir şekilde iletildiği bildirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye\'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson\'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beştepe’de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi.

Haber:ANKARA,(DHA) 

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