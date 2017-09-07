DHA ANKARA - Eğitim kurumları, okullarda suç ve suçluyla mücadele kapsamında mercek altına alınacak 

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, okulların çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunu; 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, bölge jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlıklarına video konferans sistemiyle kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeni dönem için ayrıca \'2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri\' konulu genelge de değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik tedbirleri yönünden öncelikli okulların, giriş, çıkış ve açık olduğu saatlerde ekipler görev yapacak. Okullarda, çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden \'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi\' ise tüm okullar için görevlendirilecek.

RİSK ANALİZİNE DAYALI PLANLAMA

Okulların açılışına az bir süre kala bakanlık, 81 il valiliğini, okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Soylu\'nun imzasıyla valiliklere gönderilen \'2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri\' genelgesinde çocuklarla gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine, bu yıl da devam edileceği belirtildi.

Genelgede, okulların çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin planlaması yapılırken, önceki yıllarda yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu. Okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak, risk analizine dayalı planlama yapılması istendi. Genelgede, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, okul çevresinde alınacak tedbirler, şöyle sıralandı:

\"Tüm okullarda bugüne kadar meydana gelen suç sayıları, suç türleri, okulların fiziksel güvenliği ve mevkileri ile çevresel etkenler göz önünde bulundurularak güvenlik değerlendirmesi yapılacak ve okullar güvenlik yönünde öncelikli gruplarda değerlendirilecek. Öncelikli okullarda, çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ö ise tüm okullar için görevlendirilecek.



KOORDİNASYON GÖREVLİSİ OKUL YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATLI OLACAK

Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, sorumlu olduğu okul yöneticileri ile en az haftada bir, ikinci derece öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az onbeş günde bir, üçüncü derece öncelikli okullarda ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az ayda bir görüşme yapacak. Görüşmede dile getirilen sorunlar ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisince tespit edilen aksaklıklara ilişkin tutanaklar tutulacak, bu tutanaklar Çocuk Şube Müdürlükleri/ Büro Amirliklerine gönderilecek.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince yapılan değerlendirmeler sonucunda, okul ve çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli önlemler Çocuk Şube Müdürlükleri koordinesinde alınacak

OKULLA İLİŞİĞİ BULUNMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM

Okulla ilişkisi bulunmayan şahıslar uzaklaştırılacak, gerekiyorsa cezai işlem tabi tutulacak.

Çocuklara sigara, alkol, bali, tiner vb. insan sağlığını tehlikeye sokan maddelerin satışı sıkı denetlenecek ve aykırı hareket eden kişilere kesinlikle müsaade edilmeyecek. Gerekiyorsa cezai işlem uygulanacak. Eğitim- öğretimi olumsuz etkileyen metruk bina ve yapılar denetlenecek.

OKUL ÖNLERİNE NARKOTİK TİM

Genelge ile okul ve çevrelerinde; çocukların bedensel ve cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek müstehcen ve diğer olumsuz unsurların yanı sıra, yasadışı örgütlerin ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulması ve korunması sağlanacak.

İnternet ve elektronik oyun salonlarının ders saatlerinde öğrenci bulundurmaması ve ders saatleri dışında yaş sınırlamasına uymaları sağlanacak. Çocukların girmesinin yasak olduğu cafe, bar, kıraathane, kahvene ve umuma açık yerlere öğrenciler alınmayacak. Park, bahçe vb. kamuya açık alanlarda öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli Çocuk, Narkotim ve Asayiş ekiplerince denetimler arttırılacak.

Ayrıca çocukların korunmasına yönelik çalışmalara ek olarak caydırıcılık oluşturması amacıyla Motosiklet Polis Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından okul önleri ve çevresinde Narkotimler, NTP logolu kıyafet/magnetler ile görevlendirilecek.

Narkotimler tarafından uyuşturucu, uyarıcı, uçucu ve sağlığa zararlı diğer maddelerin kullanımı ve satışı yapılan bölgelerde mahalle sakinleri, muhtarlar, okul yöneticileri ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile düzenli iletişim kurulacak, sorunların ilgili kurumlarla işbirliği halinde çözümüne çalışılacak.



ÖNCELİKLİ OKULLARA GÜVENLİK KAMERASI

Genelgede; yeni eğitim- öğretim döneminde İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş okullara, Milli Eğitim Bakanlığı\'nca güvenlik kamera sistemleri kurulacak. Kamera sistemleri okulların kolluk birimleri bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecek.

Yerel imkanlarla 1000 öncelikli okulda kamera sistemi kurulması hızlandırılacak.

Polis Şube Müdürlerince çocukların kişisel güvenlik ve suçtan korunması hususunda eğitim programları hazırlanacak ve okul yöneticileri ile koordineli olarak öğrencilerin bu programlara katılmaları sağlanacak\"

Haber: ANKARA, (DHA)