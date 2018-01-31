T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Dışişleri:Türkiye Suriye'de her platformda katkı vermeyi sürdürecektir

Dışişleri Bakanlığı Soçi Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada,"Türkiye, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye'de gerçek bir siyasi değişim getirecek bir siyasi çözüm sağlanmasına yönelik çabalara her platformda katkı vermeyi sürdürecekti

31 Ocak 2018 02:11

Dışişleri Bakanlığı Soçi Zirvesi\'ne ilişkin yaptığı açıklamada,\"Türkiye, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye\'de gerçek bir siyasi değişim getirecek bir siyasi çözüm sağlanmasına yönelik çabalara her platformda katkı vermeyi sürdürecektir\" ifadelerini kullandı. 

Bakanlık Zirvede Türk heyeti tarafından muhalefetle bilistişare hazırlanan 50 kişilik bir aday listesi sunulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı\'nın açıklaması şöyle:\" Rusya Federasyonu\'nun (RF) evsahipliğinde 30 Ocak 2018 tarihinde Soçi\'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, davet üzerine, muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da izlenmiştir. Türkiye, RF\'nin \"Suriye Ulusal Diyalog Kongresi\" girişimi konusunda başından beri yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ülkemiz, BM\'nin katılımı sağlanabildiği ve muteber muhalefetin siyasi süreçteki rolü layıkıyla teslim edildiği takdirde Cenevre sürecine katma değer sağlayabileceği düşüncesiyle bu girişimi desteklemeye hazır olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı 22 Kasım 2017 tarihli Soçi Zirvesi\'nde kayda geçirmiştir. Son dönemde sahada yaşanan ateşkes ihlalleri ve Kongre konusunda giderilemeyen birtakım endişe ve belirsizlikler sonucunda Müzakere Yüksek Kurulu ve Suriye Ulusal Koalisyonu Kongre\'ye katılmama kararı almıştır. Öte yandan, Kongre\'ye katılmak üzere Ankara\'dan Soçi\'ye giden muhalefet heyeti, Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istememiştir. Kongre\'nin en önemli sonucunu, bir anayasa komitesi kurulması yönünde çağrı yapılması ve bu komite için 150 kişilik bir aday havuzu belirlenmesi teşkil etmiştir. Kongre\'ye katılmama kararı alan muhalif grupları Kongre\'de temsil etme yetkisini üstlenen Türk heyeti, muhalefetle bilistişare hazırlanan 50 kişilik bir aday listesi sunmuştur. Bundan sonraki aşamada, BM Suriye Özel Temsilcisi\'nin, BM Güvenlik Konseyi\'nin 2254 sayılı kararı uyarınca bugüne kadar yürütülen Cenevre süreci kapsamında, muhalefetin orantısal temsilini de gözeten bir anayasa komitesi kurması beklenmektedir. BM Suriye Özel Temsilcisi, bu komiteyi oluştururken 150 kişilik listeden veya dışarıdan isimler tayin edebilecektir. Anayasa komisyonunun oluşturulmasına dair çalışmalar muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da yakından takip edilecektir. Türkiye, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye\'de gerçek bir siyasi değişim getirecek bir siyasi çözüm sağlanmasına yönelik çabalara her platformda katkı vermeyi sürdürecektir. Türkiye, Suriye\'deki çatışan tarafların muteber bir siyasi çözümün müzakeresine yönlendirilmesini teminen sahada ve rejim üzerinde nüfuzu olan tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini beklemektedir.\"


Haber:ANKARA,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı Soçi ZirvesiBM Güvenlik KonseyiSuriyeZirvede TürkDışişleri BakanlığıRusya Federasyonu RFOcakSoçiSuriye Ulusal Diyalog KongresiTürkiyeTürkiye RFUlusal Diyalog Kongresi"BMCenevreSayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24