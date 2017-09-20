DHA ANKARA - Dışişleri: Türkiye, Meksika'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır 

DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Meksika hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Bakanlık, \"İhtiyaç olması durumunda Türkiye\'nin Meksika\'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz\" dedi.

Dışişleri\'nden yapılan açıklamada, Türkiye\'nin Meksika\'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

\"19 Eylül 2017 tarihinde Meksika\'nın Puebla Eyaletinde meydana gelen depremin yüzlerce can kaybına ve hasara yol açtığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Meksika halkının acısını paylaşıyor; hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara şifa diliyoruz. Dost Meksika Hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yinelerken, ihtiyaç olması durumunda Türkiye\'nin Meksika\'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz\"

Haber: ANKARA, (DHA)

