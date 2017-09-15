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DHA ANKARA - Dışişleri: Soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararın kabul edilmesi mümkün değil 

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Belçika'da süren ve Türkiye'nin müdahil olduğu PKK soruşturması hakkında, Belçika İddianame Odası'nın dün verdiği karara ilişkin "Soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararın kabul edilmesi mümkün değildir

15 Eylül 2017 19:10

DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, Belçika\'da süren ve Türkiye\'nin müdahil olduğu PKK soruşturması hakkında, Belçika İddianame Odası\'nın dün verdiği karara ilişkin \"Soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye\'nin güvenliğini ve çıkarlarını hedef alan terör örgütlerine verilen desteğin ibretlik yeni bir örneği olan bu karar Belçika\'nın terörle mücadelede Avrupa\'da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir\" denildi. 
Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: 
\"Belçika İddianame Odası\'nın dün açıkladığı ve PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığı tarafından 2010 yılında başlatılan soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararının kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye\'nin güvenliğini ve çıkarlarını hedef alan terör örgütlerine verilen desteğin ibretlik yeni bir örneği olan bu karar Belçika\'nın terörle mücadelede Avrupa\'da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi\'ne gitme imkanı bulunmakta olup, hukuk mücadelesi henüz sona ermemiştir. Devletimiz bu kabul edilemez kararın temyiz sürecine de müdahil olacaktır. Bu vahim kararın Türkiye\'nin ulusal güvenliğini hedef aldığı aşikar olup, Belçika ve Avrupa ülkelerinde artmakta olan terör tehdidi ile mücadelede de zafiyet doğuracağı açıktır\"

Haber: ANKARA, (DHA)

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