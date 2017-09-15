DHA ANKARA - Dışişleri: Masum insanları hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, Londra metrosunda bugün meydana gelen patlamaya ilişkin \"Masum insanları hedef alan bu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Ülkemiz, terörle mücadelede müttefiki Birleşik Krallık\'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir\" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısı kınanarak, \"Londra Metrosunda bu sabah meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Can kaybının olmaması teselli vericidir. Masum insanları hedef alan bu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz, terörle mücadelede müttefiki Birleşik Krallık\'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir\" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)