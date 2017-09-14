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DHA ANKARA - Dışişleri: Irak'ta meydana gelen terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Irak'ın güneyinde bugün  meydana gelen 50 kişinin hayatını kaybettiği, 80  kişinin de yaralandığı iki farklı terör saldırısını şiddetle kınadı

14 Eylül 2017 21:46

Dışişleri Bakanlığı Irak\'ın güneyinde bugün  meydana gelen 50 kişinin hayatını kaybettiği, 80  kişinin de yaralandığı iki farklı terör saldırısını şiddetle kınadı. 

Dışişleri Bakanlığı\'nın Irak ve İran\'a  başsağlığı dilediği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:\" Bugün (14 Eylül) Irak\'ın güneyinde meydana gelen iki farklı terör saldırısında, ilk belirlemelere göre, aralarında İran vatandaşlarının da bulunduğu en az 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 80 kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak ve İran halklarına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz.\" 

Haber: ANKARA,(DHA) 

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