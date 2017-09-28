DHA ANKARA - Dışişleri Irak'a seyahat uyarısını yineledi 

Dışişleri Bakanlığı Irak’ta bulunan veya Irak’a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına 25 Eylül\'de yaptığı seyahat ve güvenlik uyarısını bugün yeniledi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde (IKBY) gerçekleşen referandum sonrası güvenlik risklerine karşı Dohuk, Erbil ve Süleymaniye\'ye seyahat etmeyi planlayan veya bu vilayetlerde bulunan Türk vatandaşlarına yönelik 25 Eylül\'de yayınladığı seyahat uyarısını yineledi. Bakanlık uyarının yinelenmesi gerekçesinin, Irak Hükümeti tarafından IKBY kontrolündeki tüm sınır kapılarının ve havalimanlarının Merkezi Hükümete teslim edilmesi çağrısı\'nın olduğunu kaydetti. Dışişleri, Türk vatandaşlarının Bakanlığa ilaveten, Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arzedebilecek güvenlik durumu ve seyahat imkanları hakkında yapılacak uyarı ve duyuruların takip edilmesinin faydalı olacağını belirtti.

Bakanlık İhtiyaç duyulması halinde irtibat bilgileri açıklanan Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı ve Bakanlık Konsolosluk Çağrı Merkezi\'ne başvurulmasını istedi.

İrtibat telefonları şöyle:

Bağdat Büyükelçiliği (7/24)

0790 190 94 06

0750 072 39 31

Erbil Başkonsolosluğu (7/24)

Sabit Telefon: +964 066 224 62 33

Nöbet Telefonu: +964 750 921 56 77

e-posta adresi: consulate.erbil@mfa.gov.tr

Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı (7/24)

Sabit Telefon: +964 053 329 27 12

Nöbet Telefonu: +964 770 790 90 97

e-posta adresi: consulate.sulaymaniyah@mfa.gov.tr

Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)

Tel: +90 312 292 29 29

Haber: ANKARA,(DHA)