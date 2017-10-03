DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Katalonya açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İspanya\'nın Katalan bölgesindeki referandumla ilgili bir soruya cevap verdi. Müftüoğlu açıklamasında, \"İspanya\'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz\" dedi.

Müftüoğlu\'nun açıklamaları şu şekilde:

\"Katalunya Özerk Yönetimi\'nin 1 Ekim 2017 tarihindeki referandum girişimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İspanya\'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz. Bu süreçte İspanya kanunlarına riayet edilmesi ve şiddet olaylarına yol açılmasından kaçınılması önem taşımaktadır.

Tarihten gelen, yakın dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sahip olduğumuz İspanya\'nın bu tür sınamaları aşacağına ve demokratik bir yaklaşımla, ulusal diyalog ortamını en iyi şekilde tesis edeceğine inanıyoruz.\"

Haber: ANKARA,(DHA)