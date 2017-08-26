DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan\'da bir camiyi hedef alan ve en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık mesajında, \'Türkiye terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde olmaya ve Afganistan Hükümetine tam destek vermeye devam edecektir\' denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de bugün bir camide düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir mesaj yayımlandı. Terör saldırısının kınandığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

\"Kabil\'de bugün bir camiyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. İbadetlerini gerçekleştirmekte olan masum sivilleri hedef alan söz konusu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz.

Bu alçak terör saldırısının Afganistan\'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacağına inanıyoruz. Türkiye terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde olmaya ve Afganistan Hükümetine tam destek vermeye devam edecektir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)