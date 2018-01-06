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DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE ABD'Lİ MEVKİDAŞI GÖRÜŞTÜ 

Ankara (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Wayne Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

06 Ocak 2018 01:45

Ankara (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Wayne Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin ABD tarafından geldiği ve Çavuşoğlu ile Tillerson\'ın telefonda görüştükleri bildirildi.
 

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