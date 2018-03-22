T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören düzenlendi 

EMEKLİ büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlendi

22 Mart 2018 15:02

EMEKLİ büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü  Başkent Üniversitesi Hastanesi\'nde hayatını kaybeden emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili 69 yaşındaki Deniz Bölükbaşı’nın TBMM’deki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski bakanlar, milletvekilleri, Bölükbaşı’nın ailesi ve yakınları katıldı. Deniz Bölükbaşı’nın özgeçmişinin okunmasının ardından  TBMM Cami İmamı Ahmet Yedekli tarafından dua edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Bölükbaşı’nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızları Hande ile Zeynep taziyeleri kabul etti. Zeynep Bölükbaşı cenaze töreni boyunca babasının resmini elinde taşıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
Törene katılanlar
-Ailesi
-Cenaze töreni
-Bahçeli’nin taziyeleri kabul etmesi

Haber-Kamera:Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ / ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMEKLİMHPDeniz BölükbaşıTürkiye Büyük Millet MeclisindeHastanesiDeniz Bölükbaşının TBMMdekiBaşbakan Binali Yıldırım MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliBölükbaşınınDeniz BölükbaşınınCamiAhmet YedekliMHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24