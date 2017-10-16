DHA ANKARA - Deniz Baykal, yoğun bakımda (2)



OĞLU VE KIZI HASTANEYE KOŞTU

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yüksek ateş şikayetiyle gece yarısı, Ankara\'da tedaviye alındı. CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk, Baykal\'ın gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Fransa\'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde, gece yarısı ateşi yükselen 79 yaşındaki Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi\'nde tedaviye alındı. CHP\'li eski vekil Ercenk, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiği Baykal\'ın, önce özel bir hastaneye götürüldüğünü ardından İbni Sina Hastanesi\'ne sevk edildiğini söyledi. Oğlu Ataç Baykal\'ın hemen hastaneye gittiğini belirten Ercenk, Antalya\'da oturan kızı Aslı Baykal\'ın da haberi alır almaz Ankara\'ya, babasının yanına gittiğini söyledi. Baykal\'ın eşi Olcay Baykal\'ın ise Antalya\'daki evinden durumu takip ettiğini belirten Ercenk, \"Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre, üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Deniz Baykal\'ın görüntüleri

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) - Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, - (DHA)

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