DHA ANKARA - Darbeci general Hakan Evrim hakkında tutanak tutulduğu ortaya çıktı

DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Ankara\'da 6 farklı yerin bombalanması emrini F-16 pilotlarına ilettiği iddia edilen Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun\'un çapraz sorgusunda, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü Komutanı olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim hakkında diğer tutuklulara ifadelerini nasıl verecekleri yönünde talimat verdiği gerekçesiyle tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, sanıkların aynı tarz savunma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ahmet Tosun\'a, \"Hakan Evrim cezaevindeki odasından yüksek sesle, \'Ali Durmuş\'un taktiği çok güzeldi. Bundan sonra Ali\'nin taktiğini izleyeceğiz. Aynı taktikle savunma yapın\' diye bağırdığı için hakkında tutanak tutulmuş. Bu nedenle mi her şeyi reddediyorsunuz?\" sorusunu yöneltti. Sanık Tosun, bu soruya yanıt vermedi; ancak 17 Ağustos günü Hakan Evrim hakkında cezaevi yönetimi tarafından diğer sanıklara talimat verdiği ve tutukluları almaya gelen bir rütbeli askere elle yazılmış bilgi notu verdiği gerekçesiyle tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

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Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)