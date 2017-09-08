T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Darbeci general Hakan Evrim hakkında tutanak tutulduğu ortaya çıktı

DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Ankara'da 6 farklı yerin bombalanması emrini F-16 pilotlarına ilettiği iddia edilen Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun'un çapraz sorgusunda, darbe girişimi

08 Eylül 2017 20:41

DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Ankara\'da 6 farklı yerin bombalanması emrini F-16 pilotlarına ilettiği iddia edilen Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun\'un çapraz sorgusunda, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü Komutanı olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim hakkında diğer tutuklulara ifadelerini nasıl verecekleri yönünde talimat verdiği gerekçesiyle tutanak tutulduğu ortaya çıktı.  
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, sanıkların aynı tarz savunma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ahmet Tosun\'a, \"Hakan Evrim cezaevindeki odasından yüksek sesle, \'Ali Durmuş\'un taktiği çok güzeldi. Bundan sonra Ali\'nin taktiğini izleyeceğiz. Aynı taktikle savunma yapın\' diye bağırdığı için hakkında tutanak tutulmuş. Bu nedenle mi her şeyi reddediyorsunuz?\" sorusunu yöneltti. Sanık Tosun, bu soruya yanıt vermedi; ancak 17 Ağustos günü Hakan Evrim hakkında cezaevi yönetimi tarafından diğer sanıklara talimat verdiği ve tutukluları almaya gelen bir rütbeli askere elle yazılmış bilgi notu verdiği gerekçesiyle tutanak tutulduğu ortaya çıktı. 

Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Fotoğraf

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DARBEAkıncıAnkaraF16Kurmay Yüzbaşı Ahmet TosunKomutanıTuğgeneral Hakan EvrimAğır Ceza MahkemesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHüseyin Aydın Ahmet TosunEvrimDurmuşBundanAliAynıBuSanık TosunAğustos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24