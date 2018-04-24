DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Çocuk Şenliği' coşkusu

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde \'40. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği\' düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 farklı ülkeden şenliğe katılan çocuklara yönelik yaptığı konuşmada, \"Bizleri mutlu ettiniz. Sizleri çok sevdik. Rengarenk giysileriyle, bütün sergiledikleri folklorik gösterileriyle bu akşam bizleri dünyanın dört bir yanına götürdünüz\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi\'nde\'ki şenliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve 40 farklı ülkeden binlerce çocuk katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şenliğin düzenlendiği salona girerken, büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın etrafını saran çocuklar, sevgi gösterilerinde bulunarak, fotoğraf çektirmek istedi. Erdoğan da çocukların ilgisine karşılık vererek, birçoğu ile fotoğraf çektirdi. Çocukları başını okşayarak seven Erdoğan, törene katılan bazı engelli çocukların da yanlarına giderek özel olarak ilgilendi.

GECENİN SÜRPRİZİ AYLA

Gecenin sunuculuğunu, \'Kore Savaşı\' sırasında ailesini kaybeden Koreli kızla Türk askerinin hikayesini anlatan \'Ayla\' adlı filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu yaptı. Hacıoğlu, salondakilere bir sürprizi olduğunu söyleyerek, filmde \'Ayla\' karakterini canlandıran Koreli Kim Seol\'ü sahneye çıkartarak programı birlikte sundu. Kim Seol, program sonrasında da Erdoğan çiftinin yanına giderek fotoğraf çektirdi.

\'ÖNÜMÜZDEKİ YIL YİNE BEKLİYORUZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların gösterilerini izledikten sonra sahneye çıkarak konuşma yaptı. Çocuklara seslenen Erdoğan şunları söyledi:

\"TBMM’nin 98\'inci kuruluş yıldönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT’nın dünya çocuklarına böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle Milletin Evi’nde, Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizleri mutlu ettiniz. Sizleri çok sevdik. Rengarenk giysileriyle, bütün sergiledikleri folklorik gösterileriyle bu akşam bizleri dünyanın dört bir yanına götürdünüz. Herhalde bizden ayrılamayacaksınız değil mi? Biz sizleri önümüzdeki 23 Nisan’da da burada bekliyoruz. Tekrar gelmeye var mıyız? Bütün bu güzellikleri gidince annenize, babanıza, bütün yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza anlatın. Önümüzdeki yıl yine bekliyoruz. Sizlerle yine beraber olacağız. Eşimle birlikte sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz ve sizleri gözlerinizden öpüyoruz. Nice 98 yıllara inşallah.\"

Görüntü Dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin salona girişi

- Çocukların ilgisi

- Koreli Kim Seol\'ün sunumu

- Genel ve detay