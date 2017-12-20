DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kanun onayı 

ANKARA / DHA - 7063 sayılı \"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\" onaylanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7063 sayılı \"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\"u onayladı. Buna göre, Anayasa\'nın 89\'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104\'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7063 sayılı \"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\" onaylanarak yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Başbakanlığa gönderildi.